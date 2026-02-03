Ausblick: Net 1 Ueps Technologies vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Net 1 Ueps Technologies lädt am 04.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 0,040 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,400 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal soll Net 1 Ueps Technologies mit einem Umsatz von insgesamt 91,3 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 176,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 48,19 Prozent verringert.

Die Schätzungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,287 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -1,140 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 2 Analysten von durchschnittlich 567,0 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 659,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at