Net 1 Ueps Technologies Aktie
WKN: A0ET3X / ISIN: US64107N2062
|
03.02.2026 07:01:06
Ausblick: Net 1 Ueps Technologies vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Net 1 Ueps Technologies lädt am 04.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.
1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 0,040 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,400 USD je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Quartal soll Net 1 Ueps Technologies mit einem Umsatz von insgesamt 91,3 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 176,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 48,19 Prozent verringert.
Die Schätzungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,287 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -1,140 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 2 Analysten von durchschnittlich 567,0 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 659,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
