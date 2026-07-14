Ausblick: Net Insight A B gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Net Insight A B wird am 15.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

1 Analyst geht von einem Verlust je Aktie von -0,060 SEK aus. Im Vorjahresquartal waren -0,030 SEK je Aktie erwirtschaftet worden.

1 Analyst geht von einer Umsatzabschwächung um 36,19 Prozent auf 91,0 Millionen SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 142,6 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Die Erwartung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr geht von einem Verlust von -0,070 SEK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -0,020 SEK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 449,0 Millionen SEK, gegenüber 521,2 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at