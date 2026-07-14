Net Insight A b Aktie
WKN: 920253 / ISIN: SE0000366098
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14.07.2026 07:01:06
Ausblick: Net Insight A B gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Net Insight A B wird am 15.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
1 Analyst geht von einem Verlust je Aktie von -0,060 SEK aus. Im Vorjahresquartal waren -0,030 SEK je Aktie erwirtschaftet worden.
1 Analyst geht von einer Umsatzabschwächung um 36,19 Prozent auf 91,0 Millionen SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 142,6 Millionen SEK in den Büchern gestanden.
Die Erwartung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr geht von einem Verlust von -0,070 SEK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -0,020 SEK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 449,0 Millionen SEK, gegenüber 521,2 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu Net Insight ABShs -B-
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