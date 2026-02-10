Net Insight A b Aktie
WKN: 920253 / ISIN: SE0000366098
|
10.02.2026 07:01:06
Ausblick: Net Insight A B gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Net Insight A B wird am 11.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Verlust von -0,010 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,030 SEK je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Quartal soll Net Insight A B mit einem Umsatz von insgesamt 97,0 Millionen SEK abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 133,5 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren, um 27,36 Prozent verringert.
Die Erwartung von 1 Analyst für das abgelaufene Fiskaljahr beläuft sich auf einen Verlust von -0,010 SEK je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 0,200 SEK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 521,0 Millionen SEK, gegenüber 608,0 Millionen SEK im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.
Redaktion finanzen.at
