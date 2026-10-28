Net Insight A b Aktie

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WKN: 920253 / ISIN: SE0000366098

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28.10.2026 07:01:06

Ausblick: Net Insight A B präsentiert Quartalsergebnisse

Net Insight A B wird am 29.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf -0,010 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,060 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Net Insight A B in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 19,91 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 117,8 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel waren noch 147,1 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 1 Analyst ein Verlust je Aktie von -0,080 SEK prognostiziert. Im Vorjahr waren es -0,020 SEK je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzt 1 Analyst , dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 451,0 Millionen SEK umgesetzt werden sollen, gegenüber 521,2 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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