Ausblick: Net Insight A B vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Net Insight A B äußert sich am 29.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal -0,030 SEK. Dies würde einen Gewinn von 25,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Net Insight A B -0,040 SEK je Aktie vermeldete.

1 Analyst geht beim Umsatz von 108,0 Millionen SEK – das würde einem Abschlag von 5,73 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 114,6 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Gewinn je Aktie von 0,080 SEK aus, während im Vorjahreszeitraum -0,020 SEK vermeldet worden waren. Beim Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 545,0 Millionen SEK in den Büchern stehen werden, gegenüber 521,2 Millionen SEK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at