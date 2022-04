Ausblick: Net One Systems gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Net One Systems gibt am 28.04.2022 die Zahlen für das am 31.03.2022 abgelaufene Quartal bekannt.

4 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 86,04 JPY aus. Im letzten Jahr hatte Net One Systems einen Gewinn von 59,71 JPY je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Net One Systems in dem im März abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,44 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 68,53 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren noch 70,98 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 12 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 139,44 JPY. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 145,42 JPY einfahren können. Beim Umsatz gehen 12 Analysten von durchschnittlich 192,60 Milliarden JPY aus, nachdem im Zeitraum zuvor 202,12 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

