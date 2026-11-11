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11.11.2026 07:01:06

Ausblick: NET PWR A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

NET PWR A äußert sich am 12.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass NET PWR A im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,039 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -5,280 USD je Aktie gewesen.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 0,0 Millionen USD aus – das entspräche genau dem Umsatz des Vorjahresviertels, in dem 0,0 Millionen USD in den Büchern standen.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 3 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -0,897 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -7,340 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich auf 0,0 Millionen USD, gegenüber 0,0 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net

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