Ausblick: NetApp stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

NetApp wird am 26.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.01.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

19 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 2,06 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,44 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll NetApp in dem im Januar abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,08 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 16 Analysten durchschnittlich bei 1,70 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 1,65 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

20 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 7,90 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 5,67 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 18 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 6,76 Milliarden USD, gegenüber 6,57 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at