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27.05.2026 07:01:06

Ausblick: NetApp stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

NetApp wird am 28.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.04.2026 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 19 Analysten von einem Gewinn von 2,27 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,65 USD je Aktie erzielt worden.

16 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,87 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 7,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,73 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 20 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 7,98 USD im Vergleich zu 5,67 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 17 Analysten durchschnittlich bei 6,85 Milliarden USD, gegenüber 6,57 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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