Ausblick: Netcompany Group A-S Bearer and-or registered gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Netcompany Group A-S Bearer and-or registered wird am 05.05.2022 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal offenlegen.

6 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,24 DKK gegenüber 4,05 DKK im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend erwarten 6 Analysten einen Zuwachs von 61,09 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 1,38 Milliarden DKK gegenüber 855,0 Millionen DKK im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 15,62 DKK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 12,21 DKK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 9 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 5,57 Milliarden DKK, gegenüber 3,63 Milliarden DKK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at