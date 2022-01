Ausblick: Netcompany Group A-S Bearer and-or registered präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Netcompany Group A-S Bearer and-or registered wird am 25.01.2022 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2021 – vorstellen.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 3,73 DKK aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 997,06 Prozent erhöht. Damals waren 0,340 DKK je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Netcompany Group A-S Bearer and-or registered 6 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 1,17 Milliarden DKK verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 51,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Netcompany Group A-S Bearer and-or registered 773,0 Millionen DKK umsetzen können.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 10 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 12,67 DKK je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 8,96 DKK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich auf 3,65 Milliarden DKK, gegenüber 2,84 Milliarden DKK im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at