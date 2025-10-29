Ausblick: Netcompany Group A-S Bearer and-or registered stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Netcompany Group A-S Bearer and-or registered wird am 30.10.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognosen von 6 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 3,99 DKK je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Netcompany Group A-S Bearer and-or registered noch ein Gewinn pro Aktie von 2,89 DKK in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 9 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 2,05 Milliarden DKK aus – eine Steigerung von 27,15 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Netcompany Group A-S Bearer and-or registered einen Umsatz von 1,61 Milliarden DKK eingefahren.

Für das Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 13,39 DKK im Vergleich zu 9,70 DKK im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 11 Analysten durchschnittlich bei 7,62 Milliarden DKK, gegenüber 6,54 Milliarden DKK ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at