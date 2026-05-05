Netcompany Group A-S Bearer and-or registered Shs Aktie

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WKN DE: A2JM5M / ISIN: DK0060952919

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05.05.2026 07:01:06

Ausblick: Netcompany Group A-S Bearer and-or registered stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Netcompany Group A-S Bearer and-or registered gibt am 06.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,91 DKK. Im Vorjahresquartal waren 2,58 DKK je Aktie in den Büchern gestanden.

Netcompany Group A-S Bearer and-or registered soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,29 Milliarden DKK abgeschlossen haben – davon gehen 7 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 31,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,74 Milliarden DKK erwirtschaftet worden waren.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 11 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 19,27 DKK, gegenüber 5,48 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 11 Analysten durchschnittlich auf 9,34 Milliarden DKK geschätzt, nachdem im Vorjahr 7,89 Milliarden DKK erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

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