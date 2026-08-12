Netcompany Group A-S Bearer and-or registered Shs Aktie

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WKN DE: A2JM5M / ISIN: DK0060952919

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12.08.2026 07:01:06

Ausblick: Netcompany Group A-S Bearer and-or registered vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Netcompany Group A-S Bearer and-or registered wird sich am 13.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Prognosen von 5 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 3,18 DKK. Dies würde einem Zuwachs von 169,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Netcompany Group A-S Bearer and-or registered 1,18 DKK je Aktie vermeldete.

8 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 35,31 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,71 Milliarden DKK. Dementsprechend gehen die Experten bei Netcompany Group A-S Bearer and-or registered für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 2,32 Milliarden DKK aus.

Die Erwartungen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 19,18 DKK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 5,48 DKK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 11 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 9,49 Milliarden DKK, gegenüber 7,89 Milliarden DKK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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