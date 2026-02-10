Ausblick: Netease gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Netease äußert sich am 11.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

14 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 3,14 HKD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 6,44 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 2,95 HKD je Aktie erzielt worden waren.

16 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 9,79 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 28,93 Milliarden HKD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 31,76 Milliarden HKD aus.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 32 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 13,49 HKD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 9,96 HKD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 34 Analysten im Schnitt von insgesamt 125,32 Milliarden HKD aus, im Gegensatz zu 114,16 Milliarden HKD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at