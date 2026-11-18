Netease präsentiert in der am 19.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

14 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,81 HKD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,92 HKD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite soll Netease 18 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 35,31 Milliarden HKD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 13,95 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Netease 30,99 Milliarden HKD umsetzen können.

33 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 14,31 HKD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 11,37 HKD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 37 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 140,87 Milliarden HKD, gegenüber 122,15 Milliarden HKD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion Finanzen.net