Ausblick: Netease informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Netease lässt sich am 21.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Netease die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

14 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,42 HKD gegenüber 3,43 HKD im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 15 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 33,37 Milliarden HKD aus – das entspräche einem Plus von 8,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 30,82 Milliarden HKD in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr rechnen 30 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 14,22 HKD im Vergleich zu 11,37 HKD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 32 Analysten durchschnittlich bei 136,49 Milliarden HKD, gegenüber 122,15 Milliarden HKD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at