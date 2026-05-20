Ausblick: Netease präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Netease präsentiert am 21.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS gehen 15 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 15,12 CNY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Netease noch 2,21 USD je Aktie eingenommen.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 16 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 29,34 Milliarden CNY für Netease, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 3,96 Milliarden USD erzielt wurde.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 31 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 62,50 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 7,29 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 33 Analysten im Schnitt von insgesamt 120,02 Milliarden CNY aus im Gegensatz zu 15,67 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at