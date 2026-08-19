Netease Aktie
WKN: 501822 / ISIN: US64110W1027
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19.08.2026 07:01:06
Ausblick: Netease präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Netease lädt am 20.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.
14 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 15,56 CNY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,85 USD erwirtschaftet worden.
Laut einer Schätzung von 17 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 29,41 Milliarden CNY betragen, verglichen mit 3,86 Milliarden USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 34 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 64,70 CNY aus. Im Vorjahr waren 7,29 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 37 Analysten im Durchschnitt 120,60 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 15,67 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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