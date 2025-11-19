Ausblick: Netease stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Netease lädt am 20.11.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzungen von 14 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 3,19 HKD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Netease ein EPS von 2,21 HKD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite soll Netease 17 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 31,48 Milliarden HKD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 10,37 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Netease 28,52 Milliarden HKD umsetzen können.

Für das Fiskaljahr rechnen 34 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 13,41 HKD, gegenüber 9,96 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 38 Analysten durchschnittlich auf 125,74 Milliarden HKD geschätzt, nachdem im Vorjahr 114,16 Milliarden HKD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at