Ausblick: Netease zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Netease öffnet am 11.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

Die Prognosen von 15 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 14,17 CNY je Aktie gegenüber 1,90 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Die Umsatzschätzungen von 17 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 28,72 Milliarden CNY, was einem Umsatz von 3,72 Milliarden USD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Die Schätzungen von 33 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 61,15 CNY. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 6,38 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 35 Analysten von durchschnittlich 113,66 Milliarden CNY aus, nachdem im Zeitraum zuvor 14,63 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

