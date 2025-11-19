Ausblick: Netease zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Netease wird sich am 20.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.

Die Prognosen von 15 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 14,64 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Netease noch ein Gewinn pro Aktie von 1,42 USD in den Büchern gestanden.

Basierend auf den Einschätzungen von 18 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 28,83 Milliarden CNY erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 3,66 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 35 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 61,43 CNY prognostiziert. Im Vorjahr waren es 6,38 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 39 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 115,20 Milliarden CNY umgesetzt werden sollen, gegenüber 14,63 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at