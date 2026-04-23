Ausblick: Netel stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Netel lädt am 24.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,160 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,170 SEK je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 7,85 Prozent auf 639,5 Millionen SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 694,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,375 SEK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -2,420 SEK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 2 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 2,88 Milliarden SEK, gegenüber 2,92 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at