Netel Aktie
WKN DE: A3C5AL / ISIN: SE0016798417
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23.04.2026 07:01:06
Ausblick: Netel stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Netel lädt am 24.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.
2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,160 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,170 SEK je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 7,85 Prozent auf 639,5 Millionen SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 694,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden.
Die Erwartungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,375 SEK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -2,420 SEK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 2 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 2,88 Milliarden SEK, gegenüber 2,92 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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