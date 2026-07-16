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Vor Quartalsbilanz 16.07.2026 18:01:00

Ausblick: Netflix legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Ausblick: Netflix legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Damit rechnen Experten bei der Zahlenvorlage von Netflix.

Netflix wird am 16.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 37 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,786 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,720 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

37 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 12,58 Milliarden USD - das wäre ein Zuwachs von 13,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11,12 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 45 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,56 USD aus. Im Vorjahr waren 2,53 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 45 Analysten im Durchschnitt 51,38 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 45,27 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

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