WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061

Ausblick auf Bilanz 19.01.2026 07:01:06

Ausblick: Netflix legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Demnächst gewährt Netflix Anlegern einen Blick in die Bücher.

Netflix wird sich am 20.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

32 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,552 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 28,37 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,430 USD je Aktie erzielt worden waren.

34 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 11,97 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 17,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 10,19 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 38 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,58 USD, gegenüber 1,98 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 42 Analysten im Durchschnitt 45,10 Milliarden USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 38,88 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Netflix Inc.

