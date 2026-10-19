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Vor Kennzahlen 19.10.2026 07:01:06

Ausblick: Netflix präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Ausblick: Netflix präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Mit Spannung warten die Anleger auf die Netflix-Bilanz.

Netflix gibt am 20.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS gehen 37 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,821 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Netflix noch 0,590 USD je Aktie eingenommen.

37 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 12,87 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 10,56 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 11,64 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 42 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 3,59 USD, gegenüber 2,53 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 46 Analysten durchschnittlich auf 51,21 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 45,27 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

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07.10.26 Netflix Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.09.26 Netflix Buy Deutsche Bank AG
28.09.26 Netflix Outperform Bernstein Research
15.09.26 Netflix Outperform Bernstein Research
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