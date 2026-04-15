Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
|Bilanzausblick
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15.04.2026 12:01:00
Ausblick: Netflix zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Netflix lädt am 16.04.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Die Schätzungen von 33 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,762 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Netflix 0,660 USD je Aktie eingenommen.
Den Umsatz betreffend erwarten 39 Analysten einen Zuwachs von 17,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 12,18 Milliarden USD gegenüber 10,38 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.
Die Prognosen von 42 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 3,19 USD, gegenüber 2,53 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 48 Analysten durchschnittlich 51,35 Milliarden USD im Vergleich zu 45,27 Milliarden USD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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