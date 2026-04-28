NETGEAR Aktie

NETGEAR für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 578078 / ISIN: US64111Q1040

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28.04.2026 07:01:06

Ausblick: NETGEAR öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

NETGEAR öffnet am 29.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,075 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte NETGEAR noch -0,210 USD je Aktie verloren.

NETGEAR soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 152,5 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 6,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 162,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,115 USD im Vergleich zu -0,630 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 670,7 Millionen USD, gegenüber 700,8 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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