NETGEAR Aktie
WKN: 578078 / ISIN: US64111Q1040
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: NETGEAR stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
NETGEAR wird am 06.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Die Prognosen von 3 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,013 USD je Aktie gegenüber -0,220 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 157,8 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 7,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 171,1 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Insgesamt erwarten 3 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,200 USD je Aktie, gegenüber -0,630 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 3 Analysten durchschnittlich auf 670,5 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 700,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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