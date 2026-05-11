Netlist Aktie
WKN DE: A0LFEH / ISIN: US64118P1093
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11.05.2026 07:01:06
Ausblick: Netlist legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Netlist präsentiert in der am 12.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 0,000 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,030 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 79,0 Millionen USD aus – eine Steigerung von 172,60 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Netlist einen Umsatz von 29,0 Millionen USD eingefahren.
Die Prognose von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn je Aktie von 0,000 USD, gegenüber -0,090 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwartet 1 Analyst 322,1 Millionen USD im Vergleich zu 188,6 Millionen USD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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