Ausblick: Netlist präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Netlist äußert sich am 01.03.2022 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2021 abgelaufenen Quartals.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Verlust von -0,050 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,009 USD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 28,0 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 143,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,5 Millionen USD in den Büchern standen.

Die Erwartung von 1 Analyst für das zu Ende gegangene Fiskaljahr geht von einem Gewinn von 0,000 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren -0,036 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnet 1 Analyst für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr mit insgesamt 134,0 Millionen USD, gegenüber 47,2 Millionen USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at