Ausblick: Netlist stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Netlist äußert sich am 03.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

1 Analyst schätzt, dass Netlist für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,010 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,050 USD je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal soll Netlist mit einem Umsatz von insgesamt 44,0 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 34,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 28,39 Prozent gesteigert.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnet 1 Analyst mit einem Verlust je Aktie von -0,080 USD, gegenüber -0,210 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 156,9 Millionen USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 147,1 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at