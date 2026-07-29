Netlist Aktie
WKN DE: A0LFEH / ISIN: US64118P1093
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29.07.2026 07:01:06
Ausblick: Netlist stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Netlist wird am 30.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.
Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 0,000 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Netlist -0,020 USD je Aktie verloren.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Steigerung von 115,78 Prozent auf 90,0 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 41,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Gewinn je Aktie von 0,030 USD aus. Im Vorjahr waren -0,090 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst 374,9 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 188,6 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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