Ausblick: Netlist stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Netlist wird am 30.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 0,000 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Netlist -0,020 USD je Aktie verloren.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Steigerung von 115,78 Prozent auf 90,0 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 41,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Gewinn je Aktie von 0,030 USD aus. Im Vorjahr waren -0,090 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst 374,9 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 188,6 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at