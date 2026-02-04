Ausblick: NetScout Systems öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

NetScout Systems wird am 05.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,827 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte NetScout Systems noch 0,670 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten ein Minus von 7,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 233,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 252,0 Millionen USD umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 3 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 2,40 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -5,120 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 854,1 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 822,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at