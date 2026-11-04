Ausblick: NetScout Systems stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

NetScout Systems äußert sich am 05.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,663 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,350 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite soll NetScout Systems 3 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 218,8 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 0,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte NetScout Systems 219,0 Millionen USD umsetzen können.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,73 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 1,30 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 904,7 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 859,5 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net