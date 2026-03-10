Ausblick: Netskope A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Netskope A wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.01.2026 abgelaufen ist.

16 Analysten schätzen im Schnitt, dass Netskope A im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,060 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,200 USD je Aktie gewesen.

Die Schätzungen von 15 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 189,4 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 27,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 148,5 Millionen USD in den Büchern standen.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 15 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -0,522 USD je Aktie, gegenüber -0,930 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 16 Analysten durchschnittlich bei 702,1 Millionen USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 538,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at