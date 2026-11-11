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WKN DE: A1J2WE / ISIN: US64115A4022

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11.11.2026 07:01:06

Ausblick: Netsol Technologies legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Netsol Technologies wird am 12.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 0,010 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,200 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Plus von 9,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 16,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 15,0 Millionen USD umgesetzt.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr beläuft sich die Schätzung von 1 Analyst auf einen Gewinn je Aktie von 0,430 USD, gegenüber 0,250 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst 85,2 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 74,4 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion Finanzen.net

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