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20.10.2026 07:01:06

Ausblick: NetSTREIT stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

NetSTREIT äußert sich am 21.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 8 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,089 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 790,0 Prozent erhöht. Damals waren 0,010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

14 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 24,79 Prozent auf 60,6 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 48,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 8 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,314 USD je Aktie, gegenüber 0,080 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 15 Analysten durchschnittlich bei 233,4 Millionen USD. Im Vorjahr waren 195,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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