Ausblick: NetSTREIT zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

NetSTREIT wird am 10.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

7 Analysten schätzen, dass NetSTREIT für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,066 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,070 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal soll NetSTREIT nach den Prognosen von 12 Analysten 47,9 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 8,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 44,3 Millionen USD umgesetzt worden.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,139 USD im Vergleich zu -0,160 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 13 Analysten durchschnittlich bei 181,7 Millionen USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 163,5 Millionen USD.

