Netweb Technologies India Aktie

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WKN DE: A3ESE4 / ISIN: INE0NT901020

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27.07.2026 07:01:06

Ausblick: Netweb Technologies India stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Netweb Technologies India wird am 28.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 11,35 INR. Im Vorjahresquartal waren 5,38 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Netweb Technologies India in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 146,49 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 7,42 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren noch 3,01 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 65,09 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 36,30 INR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 40,61 Milliarden INR, gegenüber 21,84 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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