Netweb Technologies India Aktie

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WKN DE: A3ESE4 / ISIN: INE0NT901020

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23.10.2026 07:01:06

Ausblick: Netweb Technologies India stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Netweb Technologies India wird am 24.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 15,50 INR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Netweb Technologies India 5,55 INR je Aktie erwirtschaftet.

2 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 180,04 Prozent auf 8,51 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,04 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 5 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 63,11 INR prognostiziert. Im Vorjahr waren es 36,30 INR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 39,20 Milliarden INR umgesetzt werden sollen, gegenüber 21,84 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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