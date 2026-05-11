Neuland Laboratories Aktie

Neuland Laboratories für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JAXV / ISIN: INE794A01010

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11.05.2026 07:01:06

Ausblick: Neuland Laboratories gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Neuland Laboratories wird am 12.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 78,16 INR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Neuland Laboratories 21,67 INR je Aktie erwirtschaftet.

3 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 5,48 Milliarden INR – das würde einem Zuwachs von 66,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 3,28 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

4 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 200,31 INR je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 202,74 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 17,64 Milliarden INR, gegenüber 14,54 Milliarden INR im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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