WKN DE: A2JAXV / ISIN: INE794A01010

08.02.2026 07:01:06

Ausblick: Neuland Laboratories öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Neuland Laboratories wird am 09.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 56,52 INR. Im Vorjahresquartal waren 79,18 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz gehen 4 Analysten von einem Zuwachs von 9,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 4,37 Milliarden INR gegenüber 3,98 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 4 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 246,06 INR, gegenüber 202,74 INR je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt 18,49 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 14,54 Milliarden INR generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

Neuland Laboratories Ltd Dematerialised

Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
