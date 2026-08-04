Ausblick: Neuland Laboratories stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Neuland Laboratories wird am 05.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 60,01 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 10,83 INR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz gehen 3 Analysten von einem Zuwachs von 71,05 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 5,01 Milliarden INR gegenüber 2,93 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.

Der Ausblick von 4 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 326,80 INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 283,71 INR vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 4 Analysten auf durchschnittlich 23,09 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 19,99 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at