NeuPath Health Aktie
WKN DE: A2QF65 / ISIN: CA64133P1009
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11.11.2026 07:01:06
Ausblick: NeuPath Health legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
NeuPath Health stellt am 12.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 0,020 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,000 CAD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 4,17 Prozent auf 23,0 Millionen CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 22,1 Millionen CAD erwirtschaftet worden.
1 Analyst gibt in Bezug auf das laufende Fiskaljahr eine Schätzung von einem Gewinn von 0,070 CAD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -0,010 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 92,6 Millionen CAD, gegenüber 87,2 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion Finanzen.net
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