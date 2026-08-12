NeuPath Health Aktie

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WKN DE: A2QF65 / ISIN: CA64133P1009

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12.08.2026 07:01:06

Ausblick: NeuPath Health präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

NeuPath Health wird am 13.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

1 Analyst schätzt, dass NeuPath Health für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,020 CAD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,010 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal soll NeuPath Health nach der Prognose von 1 Analyst 22,8 Millionen CAD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 3,51 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 23,6 Millionen CAD umgesetzt worden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr hat 1 Analyst seine Schätzung abgegeben. Der Experte erwartet einen Gewinn von 0,070 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -0,010 CAD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst von insgesamt 93,0 Millionen CAD aus im Gegensatz zu 87,2 Millionen CAD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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