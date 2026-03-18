Ausblick: Neuraxis präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Neuraxis wird am 19.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,215 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,210 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten ein Plus von 11,84 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 0,9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 0,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 2 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -1,000 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Verlust von -1,220 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich auf 3,5 Millionen USD, gegenüber 2,7 Millionen USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at