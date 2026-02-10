Ausblick: Neurocrine Biosciences gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Neurocrine Biosciences gibt am 11.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Im Durchschnitt erwarten 21 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,81 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,00 USD je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Neurocrine Biosciences in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 26,01 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 26 Analysten durchschnittlich bei 791,0 Millionen USD im Vergleich zu 627,7 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 22 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 5,12 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 3,29 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 27 Analysten durchschnittlich auf 2,85 Milliarden USD, gegenüber 2,36 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at