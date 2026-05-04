Neurocrine Biosciences Aktie

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WKN: 900964 / ISIN: US64125C1099

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04.05.2026 07:01:06

Ausblick: Neurocrine Biosciences stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Neurocrine Biosciences wird am 05.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

21 Analysten schätzen im Schnitt, dass Neurocrine Biosciences im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,22 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,080 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 25 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 34,17 Prozent auf 768,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Neurocrine Biosciences noch 572,6 Millionen USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr rechnen 20 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 6,11 USD, gegenüber 4,67 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 16 Analysten durchschnittlich auf 3,48 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,86 Milliarden USD generiert wurden.

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