Neurocrine Biosciences Aktie
WKN: 900964 / ISIN: US64125C1099
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01.11.2026 07:01:06
Ausblick: Neurocrine Biosciences zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Neurocrine Biosciences wird sich am 02.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.
Die Schätzungen von 22 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,91 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Neurocrine Biosciences 2,04 USD je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz gehen 25 Analysten von einem Zuwachs von 31,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 1,04 Milliarden USD gegenüber 794,9 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 23 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 7,12 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 4,67 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 27 Analysten durchschnittlich auf 3,90 Milliarden USD, gegenüber 2,86 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
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